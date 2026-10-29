ASCOLI PICENO – Un operaio di 60 anni di San Benedetto del Tronto è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di oggi ad Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) in contrada San Vincenzo.



L’uomo è stato ricoverato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona a seguito dei traumi riportati dalla caduta da circa 3,5 metri di altezza nel cantiere di edilizia privata dove stava lavorando alla realizzazione di un solaio di un’abitazione. Il 60enne è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno ritenuto necessario il trasferimento del paziente, sempre cosciente, al Trauma Center.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto. I carabinieri hanno avviato accertamenti, come anche personale del servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast di Ascoli.