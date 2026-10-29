Venerdì 30 ottobre possibili disagi nei servizi di AnconAmbiente. La manifestazione attraverserà alcune delle principali vie di collegamento tra il Piano e il centro cittadino.

ANCONA – Possibili disagi nella raccolta dei rifiuti e nello svolgimento dei servizi rivolti al pubblico. È quanto comunica AnconAmbiente in vista di venerdì 30 ottobre, giornata in cui è previsto lo sciopero generale nazionale. Nel capoluogo dorico, alla mobilitazione si aggiungerà una manifestazione con corteo che interesserà alcune delle principali arterie stradali tra il quartiere Piano e il centro cittadino.

Le modifiche temporanee alla viabilità potrebbero rallentare gli spostamenti dei mezzi impegnati nei servizi di raccolta, con conseguenti ritardi nel raggiungimento dei punti di conferimento e nel completamento dei percorsi programmati.

Il percorso del corteo:

La manifestazione partirà da piazza Ugo Bassi, nell’area pedonale sul lato di corso Carlo Alberto, per proseguire lungo corso Carlo Alberto, via Marconi, via XXIX Settembre, piazza Kennedy e corso Stamira. Il corteo si concluderà in piazza Stamira.

Durante il passaggio dei partecipanti, la circolazione stradale sarà temporaneamente interdetta per il tempo strettamente necessario, in conformità con quanto previsto dall’ordinanza comunale.

Raccolta dei rifiuti, possibili slittamenti:

Le limitazioni al traffico potranno avere ripercussioni sul regolare svolgimento delle attività di AnconAmbiente, soprattutto nelle zone interessate dal corteo. I mezzi aziendali potrebbero incontrare difficoltà negli spostamenti e subire rallentamenti nell’accesso alle aree di raccolta.

Di conseguenza, gli interventi potrebbero essere effettuati in orari diversi rispetto a quelli consueti. L’entità dei ritardi dipenderà dall’andamento della manifestazione e dalle condizioni della viabilità nel corso della giornata.

AnconAmbiente invita quindi gli utenti a tenere conto della possibilità di variazioni nei tempi del servizio e ringrazia cittadini e utenti per la comprensione e la collaborazione.