ANCONA – Sono 122 i nuovi casi positivi nelle Marche, con il numero di ricoverati in risalita e si registra un decesso. Sono i dati diffusi dal Servizio Sanità della Regione e relativi alle ultime 24 ore.

Il contagio

Sono 122 i nuovi casi positivi nelle Marche, con un tasso di positività del 5,7%: risultante dai nuovi casi rispetto ai 2153 tamponi molecolari del percorso diagnostico. Il totale dei tamponi del giorno è di 3.516. Altri 22 positivi sono emersi dal percorso Antigenico con 1443 test rapidi.

Boom di contagi in provincia di Pesaro Urbino con 52 casi. A scendere Ancona (26), Macerata (11), Ascoli e Fermo con 9 per ciascuno mentre sono 15 i casi provenienti da fuori regione.

I ricoveri

Per quanta riguarda gli ospedali delle Marche, si contano quattro ricoveri in più (65 il totale): uno in più in terapia intensiva (18) e tre in semi-intensiva (15). Oltre a 32 pazienti ricoverati nelle aree non critiche. In attesa nei Pronto Soccorso ci sono cinque degenti, mentre il totale di dimessi e guariti sale a 110796 (+83).

Le vittime

Nel bollettino anche un’altra vittima che porta il totale dall’inizio della pandemia a 3.105: si tratta di un 83enne di Serra de’ Conti, morto in ospedale a Fermo e con patologie pregresse.