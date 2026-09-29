ANCONA -L’Assemblea legislativa delle Marche ha nominato oggi i nuovi vertici del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom). Alan Petrini è stato eletto presidente, Valentina Polci vicepresidente e Domenico Campogiani componente.

Il nuovo organigramma prende il posto di quello uscito a fine mandato: la presidente Cinzia Grucci, il vicepresidente Maurizio Blasi e il componente Emanuele Maffei.



Il Corecom è stato istituito con legge nel 2001. Ha competenze proprie e altre delegate dall’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui è organo funzionale sul territorio.