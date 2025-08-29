ANCONA – Mentre era a bordo di una barca insieme ad altre quattro persone, è stato colpito da un albero della vela ed è caduto in acqua venendo risucchiato dall’elica del motore. L’incidente, avvenuto in mare davanti alla costa anconetana, è costato la vita ad Andrea Bruglia, 62enne residente ad Ancona: le ferite sono risultate mortali per l’uomo e a nulla sono serviti i tentativi del figlio Alessandro di prestare i primi soccorsi.

Una manovra improvvisa, forse un colpo di vento, e Bruglia è stato colpito alla testa dal boma della barca, cioè la trave orizzontale che sostiene la base di una vela. A quel punto è caduto in acqua ed è stato dilaniato dall’elica del motore. Dopo l’incidente è stata allertata la capitaneria di porto che ha raggiunto il natante per poi fare rotta verso il porto di Ancona. Per uomo classe 1963 purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto due ambulanze della Croce gialla di Ancona, una della Croce Rossa comitato di Ancona oltre all’automedica. La comitiva si apprestava a partire con destinazione Croazia.

Si tratta della seconda morte in mare in poche ore in provincia Ancona: nel pomeriggio era deceduta una 23enne di Monza, annegata mentre faceva il bagno a Sirolo vicino alla spiaggia dei Lavi.