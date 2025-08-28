SIROLO – Dramma a Sirolo, una ragazza di 23 anni è morta in acqua mentre faceva il bagno a venti metri davanti alla spiaggia dei Lavi. Sul posto l’eliambulanza, l’idroambulanza della Croce Rossa e la capitaneria di porto.

Difficoltoso per i soccorritori raggiungere la giovane a causa del mare molto mosso: una volta recuperata la 23enne è stata soccorsa e i sanitari hanno cercato di rianimarla sia a bordo sia a riva, ma non c’è stato nulla da fare. A causa delle condizioni del mare i bagnini di Numana stanno vietando ai bagnanti di entrare in acqua.