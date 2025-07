Il Consiglio regionale delle Marche boccia l'emendamento alla legge di assestamento di bilancio sugli impianti crematori. Una norma che prevedeva l'istituzione di un Piano di coordinamento regionale per fissare i criteri ai quali avrebbero dovuto poi attenersi i Comuni nel realizzare le strutture. In Aula è bagarre, con i cittadini riuniti nel comitato "Aria nostra" del quartiere Tavernelle di Ancona – contrari al progetto del Comune del capoluogo marchigiano di realizzare un impianto – che gridano "Vergogna" mentre vengono invitati a uscire dall'Aula.

L'emendamento, proposto dal Pd, gemello di quello proposto dal presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, che ha deciso di ritirarlo proponendo un ordine del giorno sul tema per impegnare la giunta sull'argomento. L'approvazione dell'emendamento, secondo i relatori di minoranza che lo hanno proposto, avrebbe potuto bloccare temporaneamente l'iter di realizzazione dell'impianto di Ancona – voluto dall'amministrazione – e contro il quale si sta battendo il comitato "Aria Nostra" che nei mesi scorsi ha raccolto 4.200 firme contrarie.

"Latini ha votato contro il suo stesso emendamento e l'ordine del giorno che ha proposto è fuffa. – ha attaccato Bora – Non è niente di più di quanto era stato approvato nel 2021 dalla stessa maggioranza. Si sono presi in giro i cittadini, ma la colpa è anche di un'amministrazione comunale che non si è dimostrata dalla parte dei cittadini e di un quartiere e che ha dimostrato poca attenzione alla salute"