PESARO – Un falso allarme bomba, davanti alla sede dell’Agenzia delle Entrate, in via Mameli, a Pesaro, ha portato al blocco di una parte del centro e della SS16 Adriatica per un paio di ore. A dare l’allarme una guardia giurata che ha notato un pacco sospetto dentro una borsa di plastica, di fronte all’ingresso dell’Agenzia delle Entrate.

Sul luogo sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri arrivati da Ancona, oltre a vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale.

Nel pacco, aperto dal robot in dotazione al nucleo artificieri c’erano solo libri e fogli di carta, chiusi in due scatole di cartone.



Secondo gli investigatori, non si tratta di un gesto dimostrativo né di una bravata, ma probabilmente di un semplice errore.