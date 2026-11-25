La grande musica torna protagonista al Teatro Lauro Rossi con la Stagione Sinfonica 2027 della FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana, intitolataMusicattraverso. Da gennaio ad aprile, Macerata ospiterà cinque concerti in abbonamento che attraverseranno tre secoli di musica, mettendo in dialogo i grandi capolavori del repertorio con nuove composizioni e linguaggi contemporanei. Un cartellone di qualità, presentato oggi in conferenza stampa alla Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti, con interpreti e direttori di rilievo internazionale, che conferma il Teatro Lauro Rossi come uno dei principali luoghi di diffusione della cultura musicale in città. Tra gli appuntamenti più attesi figurano quelli con il Premio Oscar Nicola Piovani, che dirigerà le proprie celebri musiche da film, e con il pianista e compositore Dardust, protagonista di un originale incontro tra sonorità contemporanee e orchestra sinfonica.

“Altissimo valore artistico”

«È con grande orgoglio e soddisfazione che presentiamo la nuova Stagione Sinfonica 2027 della FORM al Teatro Lauro Rossi. Un appuntamento consolidato e di altissimo valore artistico che conferma la centralità di Macerata nel panorama musicale e culturale della nostra regione – dichiara l’assessore alla Cultura Lorella Benedetti –. Anche per questo nuovo anno, il Comune di Macerata sostiene con convinzione l’attività dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, proponendo alla nostra comunità e al pubblico del territorio un cartellone ricco, eclettico e di straordinario prestigio. Dal consueto e beneaugurante Concerto per il Nuovo Anno del 2 gennaio alle grandi serate di abbonamento con maestri del calibro del Premio Oscar Nicola Piovani, fino all’energia contemporanea di Dardust, passando per il repertorio classico e per eccellenze come Pietro De Maria e i solisti del Settecento, la stagione saprà soddisfare tutti i gusti e tutte le età, senza dimenticare i Family Concert dedicati ai più giovani e alle famiglie. Il Teatro Lauro Rossi torna a essere una casa accogliente per la grande musica: invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa e a lasciarsi trasportare dalla bellezza di questa straordinaria offerta sinfonica».

«È per me un onore presentare qui la stagione – dichiara Francesco Di Rosa, direttore artistico della Form – perché questa città vive di musica grazie allo Sferisterio con il suoi festival musicali e grazie all’associazione Appassionata che ben opera sul territorio da anni. Oltre al cartellone concertistico, stiamo lavorando con il partner Delta Motors ad un incontro con il pubblico insieme al Maestro Piovani».

Il programma

La stagione si aprirà sabato 2 gennaio con il tradizionale Concerto per il nuovo anno, diretto da Mario Lamberto, con il soprano Kateryna Cebotova e il tenore Marco Mancuso. Il programma proporrà alcune delle melodie più amate di Rossini, Verdi, Puccini, Massenet, Gounod e Strauss. Giovedì 28 gennaio sarà la volta di Piovani dirige Piovani: il compositore e Premio Oscar salirà sul podio della FORM per dirigere alcune delle sue pagine più celebri, dalle suite dedicate ai fratelli Taviani a quelle di La vita è bella e Fellini. Solista al clarinetto Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sabato 12 febbraio spazio alla musica del Settecento con I fiati concertanti nel Settecento – Azzolini-Di Rosa, che vedrà insieme Francesco Di Rosa all’oboe e Sergio Azzolini, fagottista e direttore, impegnati in un programma dedicato a Fasch, Zimmermann, Stamitz e Vivaldi. Domenica 21 marzo il pubblico potrà ascoltare il celebre Concerto per pianoforte n. 5, Imperatore di Beethoven, interpretato da Pietro De Maria sotto la direzione di Michele Gamba, in un programma che comprende anche la Sinfonia n. 3 di Schubert. A chiudere la stagione in abbonamento, sabato 17 aprile, sarà Dardust e la FORM: il pianista e compositore porterà le proprie musiche nell’universo orchestrale, diretto da Alberto Cipolla, in un incontro tra scrittura contemporanea, sensibilità pop e tradizione sinfonica. Accanto ai cinque concerti in abbonamento, prosegue la collaborazione con l’associazione musicale Appassionata, che propone due appuntamenti fuori abbonamento. Il 21 febbraio è in programma il family concert Il Guerin Meschino e la fata Sibilla, dedicato al patrimonio narrativo e culturale delle Marche, con la voce recitante di Mirco Abbruzzetti e la direzione di Stefano Nigro. Seguirà Idillio e concertino, con una composizione commissionata ad Alessandro Meacci in prima esecuzione assoluta, accanto a musiche di Sibelius, Strauss e Wagner.

Abbonamenti e informazioni

Da giovedì 26 novembre sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento ai cinque concerti al costo di 75 euro (ridotto 60 euro, studenti 25 euro). I biglietti per i singoli spettacoli avranno prezzi da 5 a 25 euro, con riduzioni e agevolazioni consultabili sul sito della FORM. Per informazioni e acquisti è possibile rivolgersi alla biglietteria del Teatro Lauro Rossi (tel. 0733 230735, e-mail boxoffice@sferisterio.it) e al circuito Vivaticket. Ulteriori informazioni: FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana, tel. 071 206168, info@filarmonicamarchigiana.com.

Gli sponsor

La stagione, realizzata in collaborazione con il Comune di Macerata, è sostenuta anche da Delta Motors, Carifermo e Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.

«Intendiamo riaffermare la cultura e la musica dal vivo come beni comuni e motori di coesione – ha commentato Gerardo Savini, CEO Delta Motors – investiamo in qualità artistica, crescita del pubblico e collaborazione concreta con le amministrazioni locali, a partire da Macerata. La nostra ambizione va oltre il singolo concerto: costruire una politica culturale aperta, partecipata e duratura, capace di generare valore civico e sociale».