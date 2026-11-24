I femminicidi tra il 2020 e il 2025 sono stati 17, tre dei quali nel 2025. Il dato è contenuto nel Rapporto sulla violenza di genere 2025, presentato nella seduta odierna del Consiglio regionale. Sei delle vittime hanno lasciato dieci figli minori.

Sul fronte sanitario, nel 2025 i consultori familiari hanno registrato 981 accessi, di cui 399 di donne adulte e 582 di minori (971 nel 2024). Nei pronto soccorso 224 donne hanno avuto almeno una diagnosi riconducibile a violenza, 193 adulte e 31 minorenni, come l’anno prima. I ricoveri sono stati tre per le adulte e quattro per le minorenni.

Ai Centri antiviolenza si sono rivolte 855 donne, l’1,7% in più del 2024: il 73,2% italiane, il 26,8% straniere. Nel 79,9% dei casi l’autore è il partner o l’ex partner, e quasi sempre è un uomo (98,9%).

Le case rifugio hanno accolto 116 donne (126 nel 2024), per tre quarti straniere. A fine anno ne ospitavano 30, il valore più alto del triennio. La Regione segnala permanenze sempre più lunghe, quindi meno posti per le nuove richieste.

Crescono anche i centri per uomini autori di violenza, cinque, uno per provincia, nati nel 2024 dalla trasformazione degli sportelli sperimentali attivati dal 2022. Gli uomini in carico sono passati da 149 nel 2023, anno di avvio del finanziamento statale, a 282 al 31 dicembre 2025: 133 in più, pari a un aumento dell’89,3%. Per il Rapporto è il segno di un progressivo consolidamento dei servizi. Ma cresce anche l’attesa: le liste sono salite da undici casi nel 2023 a 43 nel 2024 e a 90 nel 2025, e indicano una pressione crescente sui centri e un fabbisogno più alto. Chi li frequenta è in genere un uomo tra 30 e 49 anni (oltre il 54%) con un lavoro stabile (quasi il 74%).

Per il Rapporto il femminicidio non è un fenomeno episodico, ma l’esito estremo di dinamiche di potere e controllo che maturano spesso in relazioni lunghe tra adulti: l’età media è di 56,3 anni per le vittime e 53,8 per gli autori. Servono quindi interventi precoci e una strategia regionale integrata, rivolta anche ai più giovani: tra le utenti dei centri antiviolenza ci sono casi sotto i 16 anni.