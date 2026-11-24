Dichiarato lo stato di agitazione dei lavoratori del gruppo Beko perché, secondo i sindacati, “l’azienda non rispetta il piano”. Questo quanto emerso nella riunione di oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), durante il quale Beko ha rimarcato la criticità di contesto già denunciata nell’incontro del mese scorso. Per quel che riguarda gli stabilimenti marchigiani, dal punto di vista della produzione a Melano di Fabriano (Ancona) il budget era 1.009.000 di piani cottura, ma la chiusura del 2026 sarà di 935mila, mentre il 2027 è previsto a 995.000, ma si spera di superare un milione con alcuni progetti in cantiere.

A Comunanza (Ascoli Piceno), a fronte di un budget di 418mila lavatrici, il 2026 si chiuderà con 330mila; il 2027 dovrebbe attestarsi a 300mila con alcuni lanci che dovrebbero portare volumi aggiuntivi nel 2028. A livello italiano complessivo, la chiusura totale del 2026 è di 2.214.000 pezzi a fronte di 2.490.000, mentre nel 2027 la migliore previsione porterebbe a 2.537.000, oppure 2.370.000 qualora non dovessero realizzarsi i progetti relativi a microonde e piani cottura.

“In forza delle esperienze maturate fino ad ora – scrivono i sindacati in una nota congiunta – dobbiamo purtroppo sollevare dello scetticismo dinanzi alle previsioni di crescita dei volumi prospettate dalla Direzione aziendale”. Da qui, la decisione di proclamare lo stato di agitazione e lo sciopero delle flessibilità.

Inoltre, le parti sociali chiedono al Governo “di interloquire direttamente con la proprietà, interlocuzione che il Mimit si è impegnato a tenere a gennaio, e di avere al tavolo chi sia in grado di impegnare Beko a realizzare quelle parti dell’accordo che non sono state ancora adempiute nel 2027 o se occorre nel 2028, nonché di aggiornare il confronto trimestralmente, così da verificare i concreti sviluppi dei volumi, degli investimenti e dei lanci di nuovi prodotti”. Il Governo si è impegnato a convocare le parti a gennaio, “occasione nella quale – concludono i sindacati – proclameremo uno sciopero con manifestazione”.