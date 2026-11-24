Resta in carcere a Montacuto Antonio Ezechielli, presunto mediatore della “cricca” al centro dell’inchiesta sulla ricostruzione post-sisma nelle Marche. Il tribunale del Riesame ha respinto l’istanza del suo legale, 35 pagine di memoria che miravano ad escludere i rischi di reiterazione del reato e inquinamento delle prove. Per i giudici le esigenze cautelari restano. A pesare sono state soprattutto le intercettazioni con Antonio Cervigni, altro arrestato dell’inchiesta in cui i due si raccomandavano massima prudenza per timore di controlli e parlavano di soldi in contanti consegnati in un trolley.

Come denunciano i finanzieri del Gico nell’informativa sulla vicenda, “lo snellimento delle procedure burocratiche per la ricostruzione privata ha attirato l’interesse delle consorterie criminali”. Sotto la lente in particolare c’è la Rest Edile di Tolentino di Enrico Crucianelli, anche lui in carncere, che, con soli 200 dipendenti per 800 cantieri, avrebbe usato manodopera da ditte vicine alla mafia, ingannando l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione. Un sistema truffaldino che dal 2019 al 2024 ha fatto volare i ricavi dell’impresa da 20,7 a 142,8 milioni (+590%) e con un incremento degli utili del 1525%, toccando quota 5 milioni.