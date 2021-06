Continua il calo dei ricoveri causa Covid (- 5 in 24 ore) nelle Marche. In totale sono 25 le persone ricoverate per gli effetti del virus.

In calo le terapie intensive (-2 in 24 ore) con un totale di 4 degenti, mentre è invariato il numero di quanti sono in semi intensiva, 8 nel complesso, e 13 (-3) i ricoveri nei reparti non intensivi. A quota 0 pazienti positivi, invece, i pronto soccorso della regione.

In aumento i dimessi/guariti (+37 in 24 ore), con un totale di 99.246 dall’inizio della pandemia.

Nessuna vittima nelle ultime 24 ore

Notizie confortanti, intanto, arrivano sul fronte dei decessi: zero le persone decedute per le complicazioni del virus nelle ultime 24 ore.

In totale sono 3036 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza.