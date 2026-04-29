ANCONA – L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa delle Marche ha dichiarato procedibile la richiesta di istituire una commissione d’inchiesta sulla vicenda del plasma. La proposta, sottoscritta da undici consiglieri regionali, sarà ora sottoposta al voto dell’Assemblea legislativa, che deciderà se istituire o meno la commissione. La proposta, per fare luce sulle sacche di plasma sprecate nell’Officina del sangue dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum), è stata avanzata dai consiglieri regionali di minoranza. Fratelli d’Italia e Lega, tuttavia, hanno fatto sapere ieri di avere intenzione di bocciarla, sottolineando come sia già presente una commissione di verifica, nominata dalla Regione Marche, che ha prodotto già i primi esiti.



L’Ufficio di presidenza, tuttavia, ha verificato la sussistenza dei due requisiti previsti dal regolamento interno: la firma di almeno un terzo dei consiglieri e la pertinenza dell’inchiesta all’attività regionale o di enti da essa dipendenti o vigilati.