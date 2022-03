ANCONA – Incidenza in lieve calo nelle Marche a 1.078,12 (ieri era 1.090,78) su 100 mila abitanti, mentre si registra un rimbalzo di nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore: 3323. I positivi sono il 41,8% dei 7.947 tamponi analizzati nel percorso diagnostico su 9.679 tamponi complessivi.

I sintomatici sono 654, i contatti stretti di casi positivi 931, contatti domestici 873, i positivi in setting scolastico formativo 34, i contatti in setting lavorativo 8, i contatti in ambiente di vita socialità sono 4, per 811 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. La provincia di Ancona totalizza oltre mille positivi (1,017), seguita da Macerata con 631, Pesaro Urbino con 547, Ascoli Piceno con 546, Fermo con 425, oltre a 157 casi fuori regione. Il contagio circola soprattutto nelle fasce di età 45-59 anni, con 835 casi, e 25-44 anni, con 824, seguite da 60-69 anni con 370 e 70-79 anni con 302.