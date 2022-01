ANCONA – Se non verrà cestinato il sistema dei colori delle Regioni, le Marche sono destinate a passare in arancione. Il dato odierno dei ricoveri certifica infatti che è stato sforato anche il terzo criterio dopo incidenza e occupazione delle terapie intensive. Con sei pazienti in più, la percentuale di occupazione nelle Aree mediche arriva al 30.4%. Ci sono poi ulteriori quattro ricoveri in rianimazione: 23.8%.

Le vittime

Altre sette persone hanno perso la vita per correlazione con il Covid, tra i 76 e i 97 anni, tutte con patologie pregresse. Dall’inizio dell’emergenza le vittime sono 3412.

Il contagio

Sono 5111 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche, dove il tasso di incidenza continua a scendere e arriva a 2.524,70 su 100mila abitanti (ieri era 2.576,72 con 4.890 nuovi casi), Secondo l’Osservatorio epidemiologico regionale, che analizza i dati, l’andamento fa chiudere la settimana con un delta in calo del 3,4% e 1.300 casi in meno sulla settimana precedente.

I 5.111 nuovi casi rappresentano una positività del 39,7% su 12.859 tamponi del percorso diagnostico (molecolari e antigenici), mentre sono 17.154 i tampini complessivi analizzati. la provincia di Ancona resta quella con il maggior numero di casi, 1.482, seguita da Pesaro Urbino con 1.149, Macerata con 987, Ascoli Piceno con 695, Fermo con 589, oltre a 209 casi fuori regione. Il virus circola soprattutto nella fascia 25-44 anni con 1.381 casi, 45-59 anni con 1.136, 6-10 anni con 480 casi ed è piuttosto diffuso tra i giovanissimi con un totale di 1.498 casi da zero a 18 anni. I soggetti con sintomi sono 702, i casi in fase di approfondimento epidemiologico sono 883, i positivi in setting scolastico formativo 79, i contatti stretti di casi positivi 2.024, i contatti domestici 1.355, 22 i contatti in ambiente di vita/socialità.