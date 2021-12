ANCONA – Altri quattro morti, nove ricoveri in più e contagio ancora in aumento nelle ultime 24 ore nelle Marche, stando ai dati del Servizio Salute della Regione. Le persone contagiate che hanno perso la vita sono tre uomini e una donna tra gli 80 e gli 88 anni tutti con patologie pregresse. Sul fronte ospedaliero ci sono reparti verso la saturazione: i pazienti Covid in totale sono 254, di cui 42 in terapia intensiva.

In particolare si registra un balzo nei ricoveri dell’area medica e il numero è destinato a salire in quanto risultano 31 persone positive che attendono assistenza nei pronto soccorso. Sul fronte del contagio nelle ultime 24 ore boom di positivi ma anche di tamponi, con un’incidenza in aumento rispetto a ieri.

Ci sono più di 365 casi positivi ogni 100 mila abitanti. I contagi emersi dalle nuove diagnosi con tamponi molecolari e antigenici complessivamente sono 1098, con un rapporto positivi testati dell’11,4%. Di questi casi 257 hanno sviluppato sintomi: la provincia in testa al contagio resta Ancona con 338 casi, a seguire Fermo con 191, Macerata con 187, Ascoli Piceno 163, 135 in provincia di Pesaro Urbino.