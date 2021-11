Verso l’obbligo di mascherine all’aperto in centro e nelle aree di mercato ad Ancona dove ci sono bancarelle, mercatino di Natale e altre attrattive per le festività natalizie.

E’ l’orientamento espresso dalla sindaca Valeria Mancinelli che segue la direzione di altre città anche marchigiane come Pesaro, dove dal 27 novembre al 9 gennaio dalle 10 alle 22 sarà obbligatorio indossare mascherine anche all’aperto in tutta l’area del centro storico di Pesaro. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Ricci, in previsione della probabile alta affluenza di persone in centro durante le prossime festività.. Presto la firma di un’ordinanza da parte della prima cittadina (vd https://etvmarche.it/26/11/2021/a-pesaro-torna-lobbligo-delle-mascherine-allaperto/).

“Con il nuovo provvedimento sul Green pass – ha scritto invece la sindaca su Facebook a proposito del rafforzamento del certificato – si cerca di impedire che la situazione sfugga nuovamente di mano. Condivido la decisione, è necessaria una vaccinazione ancora più alta nelle percentuali se non vogliamo tornare alle chiusure e al blocco, che darebbe un colpo di grazia alla nostra economia che sta ripartendo, per difendere quel po’ di normalità e di libertà che abbiamo riconquistato”.

“Con la Prefettura, una volta che avremo il testo definitivo, – ha spiegato – dovremo valutare come il provvedimento può essere applicato nella nostra città, in particolare per gli spostamenti e, nell’immediato, per il Natale. Vogliamo garantire al massimo il contenimento dell’epidemia e, al contempo, lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, che significano lavoro, e di quella socialità, dello stare insieme in sicurezza di cui abbiamo bisogno. Quindi è indispensabile che tutti rispettino le regole: massimo impegno nel coordinarci tra enti e istituzioni per avere controlli efficaci e massimo senso di responsabilità da parte di tutti”.