La minaccia social: molotov contro il Super Green Pass. Giovane trovato in possesso di 40 litri di benzina e polvere da sparo.

In dissenso con l’introduzione dell’obbligo del cosiddetto “Super Geen Pass”, un 26enne della zona di Urbino, aveva pubblicato in internet un inquietante messaggio nel quale esternava l’intenzione di preparare bottiglie incendiarie.

Lo ha scoperto personale della Digos di Pesaro nell’attività di monitoraggio dei siti d’interesse il 25 novembre scorso.

Nel corso delle indagini, avviate in collaborazione con il Commissariato di Urbino, l’uomo è stato rapidamente identificato e ne è stata perquisita l’abitazione: rinvenute 12 cartucce da caccia, di circa 7oo gr. di polvere da sparo, e alcune taniche contenenti in totale 40 litri di benzina verde. Il materiale è stato sequestrato e il 26enne denunciato all’Autorità Giudiziaria per illegale detenzione delle cartucce e della polvere da sparo. Sulla vicenda sono in corso ulteriori approfondimenti da parte della Digos.