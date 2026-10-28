ANCONA – È morto Kabir Mohidul, l’operaio bengalese di 29 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto la sera del 29 settembre alla Fincantieri di Ancona. Lo fa sapere la Fiom Cgil di Ancona. Mohidul aveva subito delle gravi ustioni ed era stato trasferito prima al pronto soccorso di Ancona e poi al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Pisa.

Nell’incidente era morto il suo collega Sofiane Boutraa, 55 anni tunisino e padre di tre figli. Entrambi stavano lavorando per una ditta appaltatrice e si trovavano nel cuore dello stabilimento Fincantieri, alle prese con un lavoro di carpenteria, in uno spazio angusto nel blocco quinta marcia. All’improvviso le fiamme, che non hanno lasciato né spazio né tempo per mettersi al sicuro.

“La strage sul lavoro non si ferma, il sistema selvaggio degli appalti porta a queste situazioni e come Fiom ci costituiremo parte contro Fincantieri. – ha detto all’ANSA Sara Galassi, segretaria Fiom Cgil di Ancona – È il quarto morto in tre anni negli stabilimenti Fincantieri. Siamo convinti oggi di costituirci parte civile perché non si può continuare a morire sul lavoro”.