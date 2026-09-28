Il pallium della prima edizione del Palio di Ancona se lo è aggiudicato il Rione Adriatico, giunto al braciere in netto anticipo rispetto alle previsioni sulla durata del percorso. In appena mezz’ora di staffetta fra terra e mare Alessandro Moscardi ha raggiunto il traguardo, accendendo alle 17:22 la torcia insieme a Stamira, l’eroina anconetana impersonata da Angelica Lupacchini, Consigliera comunale delegata dal Sindaco per il Palio. In alto quindi lo stendardo verde del carciofo. La partenza del corteo da Piazza Cavour a Piazza Repubblica e lo start del momento agonistico si sono svolti come da programma. L’iniziativa ha potuto contare anche sul supporto della Croce Rossa Italiana in mare, così da assicurare il massimo del supporto sanitario anche durante la fase remiera. L’evento, dalla partecipazione cittadina numerosa e entusiastica, è patrocinato a fortemente supportato dal Comune di Ancona; è stato organizzato da UISP, associazione Crux dorica e numerosi volontari. Per le prossime edizioni si costituirà un apposito ente adibito al comitato organizzatore della manifestazione.