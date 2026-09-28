Assemblea straordinaria dei soci per COOSS Cooperativa Sociale , chiamata ad approvare e ratificare l’integrazione della Cooperativa Sociale Mosaico di Fabriano. Un’operazione che si inserisce in un percorso di sviluppo costante, con l’obiettivo di rafforzare la qualità dei servizi offerti alla comunità e agli utenti del territorio.
L’integrazione rappresenta una scelta strategica per mettere in comune competenze, forze e risorse, creando una realtà ancora più solida e capace di rispondere in modo efficace ai bisogni del territorio.