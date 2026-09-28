4 giorni con oltre 60 eventi: si è chiusa a Macerata la V edizione di EVO, il festival che racconta il tempo che evolve. Protagonista assoluto il gioco e i suoi linguaggi.

È questa la Macerata che vogliamo: una città viva, che si riempie, che fa incontrare generazioni diverse e che offre ai giovani occasioni per vivere pienamente il proprio territorio. Quando musica, spettacolo e sport entrano nelle piazze, la città risponde e partecipa”.

Ad affermarlo è l’assessore al Commercio Giuseppe Romano, al termine del weekend di EVOpop, che ha trasformato il centro storico di Macerata in un grande spazio di festa, musica, spettacolo e socialità.

Sabato e domenica scorse il centro è stato animato dalla presenza delle tamburine, dei tamburini e degli sbandieratori di Montecassiano. Sabato sera, in piazza della Libertà, grande partecipazione per lo spettacolo delle Winx, che ha coinvolto bambine, bambini e famiglie tra musica, colori e fotografie con le protagoniste.

“Un ringraziamento speciale – prosegue l’assessore Romano – a Iginio Straffi, CEO e fondatore del Gruppo Rainbow e creatore delle Winx, per la sua presenza e per aver contribuito a portare a Macerata uno spettacolo capace di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale”.

La serata è poi proseguita con il DJ set a cura di Euphoriaeventi, che ha animato il centro fino alle due di notte con tantissimi giovani.

Nel percorso di EVOpop si è inserita anche la seconda edizione di Evo&Sport, dedicata alle società sportive maceratesi. Undici realtà sono salite sul palco per raccontare risultati, storie e impegno quotidiano, valorizzando il ruolo dello sport nella vita della comunità.

Sul palco anche l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi, che ha ricordato gli oltre 11 milioni di euro di investimenti destinati alla realizzazione e alla riqualificazione di impianti sportivi moderni e funzionali.

EVOpop ed Evo&Sport hanno così unito musica, spettacolo e sport in un unico grande weekend, con un centro storico vissuto da famiglie, bambini e giovani.