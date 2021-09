ANCONA – Ancona Matelica da sogno, poker in casa della Pistoiese e secondo posto in classifica. Arriva la prima vittoria della Fermana in campionato che batte al Recchioni il Grosseto. Pareggio della Vis che sa di beffa sul campo della Viterbese. Turno infrasettimanale positivo dunque per le marchigiane nella sesta giornata del girone B del campionato di serie C.

I risultati

Virtus Entella-Olbia 3-3 (10′ Magrassi, 15′ Mancini, 26′ e 39′ Morosini, 49′ Ragatzu, 87′ Udoh)



Aquila Montevarchi-Siena 0-3 (25′ Disanto, 51′ Terzi, 52′ Varela)

Viterbese-Vis Pesaro 1-1 (4′ Gucci, 94′ D’Ambrosio)

Lucchese-Teramo 2-2 (6′ Arrigoni, 19′ Fedato, 56′ Mawuli, 83′ Cuccurullo)

Cesena-Modena 1-2 (18′ Caturano, 26′ e 66′ Bonfanti)

Fermana-Grosseto 2-0 (33′ Mbaye, 52′ Cognigni)

Gubbio-Pescara 2-2 (7′ Arena, 38′ e 77′ Clemenza, 64′ Cittadino)

Imolese-Pontedera 4-1 (16′ e 37′ Belloni, 69′ A. Lombardi, 75′ Mutton, 94′ Masella)

Pistoiese-Ancona Matelica 0-4 (7′ e 59′ Faggioli, 76′ Moretti, 87′ Sereni)

Reggiana-Carrarese 3-0 (72′ e 91′ Neglia, 88′ Rosafio)

La classifica

Reggiana 14, Ancona Matelica 13, Pescara 12, Cesena 11, Siena 11, Imolese 11, Gubbio 10, Entella 10, Modena 9, Pontedera 8, Carrarese 7, Lucchese 7, Olbia 7, Montevarchi 6, Vis Pesaro 6, Grosseto 4, Pistoiese 4, Fermana 4, Teramo 3, Viterbese 3