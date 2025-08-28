La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per vento e temporali valida per le 24 ore di domani, venerdì 29 agosto, che interesserà tutta la regione tranne le aree collinari e costiere meridionali.

Come si legge nel bollettino: la giornata di venerdì sarà caratterizzata da flussi sud occidentali con sbarramento orografico. Tuttavia nel settore centro settentrionale, una maggiore instabilità dovuta alla presenza di contrasto termico consentirà la formazione di temporali anche intensi in transito da ovest verso est e più probabili nella prima parte della giornata. Anche la ventilazione sarà sostenuta, da sud-ovest con raffiche fino a burrasca o burrasca forte, in particolare nelle zone alto collinari e montane e nei settori collinari e costieri della parte centro settentrionale della regione