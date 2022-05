PESARO URBINO – Percorreva una passerella per salire su un capanno da caccia, quando ha perso l’equilibrio cadendo giù per circa 2 metri per poi scivolare per altri 15-20 metri in una scarpata. E’ accaduto questo pomeriggio verso le 15 a Tavoleto (Pesaro Urbino), protagonista dell’incidente un cacciatore 62enne.

L’uomo, ferito ma cosciente, è stato subito raggiunto dai vigili del fuoco con la squadra Saf (Speleo-alpino-fluviale) cha lo ha recuperato consegnandolo ai sanitari del 118. L’uomo ha riportato varie lesioni nella doppia caduta ma non ha mai perso conoscenza. E’ stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona.