MAROTTA – Due incidenti avvenuti nella tarda mattinata di oggi lungo l’autostrada A14 nel tratto tra Fano e Mondolfo (Pesaro Urbino), hanno causato il ferimento di tre persone e comportato la chiusura al traffico per la presenza di animali in strada, con conseguenti disagi e code.

A originare questa situazione è stato uno scontro tra un’auto e un mezzo pesante, intorno alle ore 13, all’altezza del km 176 in direzione sud. Feriti gli occupanti dell’automobile: la più grave è una donna di 58 anni originaria di Crema (Cremona), trasportata in ospedale così come l’uomo che era a bordo con lei.

Per consentire soccorsi e rilievi si sono formate lunghe code e, in questi frangenti, si è registrato il secondo incidente. Interessati nel tamponamento sono due camion, uno adibito al trasporto di generi alimentari, e uno carico di pollame. Mentre il conducente di questo secondo mezzo è rimasto incastrato nell’abitacolo, gli animali sono finiti in strada creando ulteriore caos.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ambulanze, polizia stradale della sezione fanese e il personale di Autostrade per l’Italia. Nessuno dei feriti sembrerebbe in pericolo di vita. Ancora in corso i rilievi ma nel frattempo è stata riaperta la terza corsia in direzione sud. Si registrano 4 km di code.