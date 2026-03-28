ASCOLI PICENO – Ubriaco al volante e senza assicurazione provoca tre incidenti in sequenza ad Ascoli Piceno, seminando il panico nel traffico tra Monticelli e Marino. Un uomo di circa 60 anni è stato fermato dalla Polizia locale al termine di un inseguimento. I fatti si sono verificati ieri sera intorno alle 20, quando il conducente, alla guida di un’utilitaria, è rimasto coinvolto in tre distinti incidenti stradali senza mai fermarsi a prestare soccorso.

Determinante l’intervento di una donna coinvolta in uno degli incidenti che, con prontezza, si è rimessa alla guida seguendo a distanza il veicolo in fuga mentre contattava il numero unico di emergenza 112. La segnalazione in tempo reale ha consentito alla centrale operativa di coordinare l’intervento delle pattuglie, fornendo indicazioni costanti sulla posizione del mezzo. Il veicolo è stato infine intercettato e bloccato in via del Commercio.

Sottoposto ad accertamento alcolemico, il conducente è risultato avere un tasso superiore di oltre tre volte il limite consentito dalla legge. Ulteriori verifiche hanno inoltre accertato che il veicolo circolava privo della copertura assicurativa obbligatoria. Per l’uomo sono scattati il sequestro del mezzo e il ritiro immediato della patente. È stato inoltre denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e fuga dopo incidente.