ANCONA – Paura in mattinata sulla Provinciale del Conero, dove un giovane di 23 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Intorno alle 11.30, nei pressi della trattoria della Vedova, il ragazzo ha perso il controllo della propria moto in prossimità di una curva, impattando violentemente contro il guardrail.

L’allarme è stato lanciato immediatamente da un amico della vittima, presente al momento dello schianto. Nonostante l’iniziale preallerta per l’eliambulanza, il centauro è stato stabilizzato sul posto dal personale dell’automedica e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Torrette dai sanitari della Croce Rossa. Sebbene le ferite siano serie, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono stati affidati alla Polizia Locale, intervenuta tempestivamente sul luogo.