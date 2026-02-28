ANCONA – Audio whatsapp di presunti tentativi di rapimento di bambini nei pressi di scuole, parchi e palestre. La psicosi che corre anche sui social. La smentita ufficiale da parte della Prefettura di Ancona: “Falsa allerta”.

La nota della Prefettura

Nella giornata del 26 febbraio si è venuti a conoscenza dalla locale Questura della diffusione di comunicazioni audio attraverso social network e messaggistica istantanea, riferibili a presunti tentativi di rapimento di bambini nei pressi di scuole, parchi e palestre che stanno creando allarme sociale. Al riguardo, si precisa che, allo stato, non risultano alle Forze di Polizia della provincia di Ancona segnalazioni di sorta, pertanto, si tratta di notizie destituite di fondamento. Sono in corso da parte degli Organi di Polizia, comunque, approfondimenti investigativi per risalire agli autori dei messaggi in questione.