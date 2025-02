Quando l'amore per un figlio diventa aiuto per gli altri. L'amore per la vita di Federico, quattro anni appena, era sconfinato. Vispo, solare, determinato. Le brutture del mondo le lasciava tutte alle spalle. Il suo cuoricino ha smesso di battere nel settembre scorso, conseguenza di una rara immunodeficienza. Due trapianti, due ospedali, decine e decine di medici e sanitari incontrati. Il destino, però, aveva ordito piani maligni e lo ha separato, in terra, da mamma Giada, papa` Danilo, la sorella Francesca. Non l'ha affatto separati nell'amore. E oggi la famiglia ha creato un'associazione, #Fedecè, che offre sostegno psicologico ai genitori in lutto, sostegno fisico, economico a chi e` costretto a spostarsi lontano per curare i propri figli e consulenze legali. Professionisti e volontari al servizio della comunità. E ancora raccolte fondi, donazioni e piccole creazioni artigianali per supportare l'operato di questa splendida realtà, che ha base a #Fano. Un modo, quello di trasformare il dolore, per far vivere il piccolo Fede in ogni gesto quotidiano. Aiutando gli altri.

I contatti dell'associazione: @FEDE C'È ODV su Facebook, @fede_ce_odv su Instagram

Per donare: "Fede C’è ODV" – Iban: IT35V0851924303000000710509 – BCC Fano

Servizio di Giacomo Giampieri