Le ragazze della Bftm Volley Camerano in campo per l’Ucraina: “Stop war!”. Ecco la toccante foto pubblicata sui social. Un gesto importante, a maggior ragione perché viene dai giovani, cui sarà affidato il destino del nostro Mondo.

Le atlete della Società guidata dal Presidente Claudio Principi hanno voluto prendere posizione sulla guerra che si sta combattendo in Ucraina e dare un segnale di solidarietà. L’occasione al PalaSabbatini di Ancona, poco prima dell’inizio di una gara di Prima Divisione contro il Cus Ancona.

Durante il classico saluto pre-gara, le atlete della Bftm Volley Summer si sono schierate al centro del campo con in mano ognuna un cartello a formare la scritta “Ucraina” circondata da numerosi cuori colorati con il giallo blu della bandiera del Paese. Un pensiero rivolto in particolare ad una squadra di volley del Paese in queste ore sotto le bombe russe, guidata da Ivano-Frankivsk, che più volte è venuta in Italia per partecipare al celebre torneo “Easter volley”, importante vetrina per i talenti della pallavolo organizzata da anni dalla Società di Camerano.

Un gesto che ha ricevuto l’immediata e spontanea solidarietà da parte delle ragazze del Cus Ancona.