ANCONA – Spareggio al cardiopalmo per le primarie del centrosinistra in comune ad Ancona tra i due candidati sindaci Carlo Pesaresi e Ida Simonella, quest’ultima attuale assessora al porto ed espressione dell’amministrazione Mancinelli uscente. Ida Simonella vince per soli 45 voti in più, ovvero 1958 contro i 1913 di Pesaresi.

“Ancona ha scelto il candidato sindaco che rappresenterà il centrosinistra alle prossime elezioni: Ida Simonella!Una vittoria a seguito di una campagna elettorale senza sconti, aperta al confronto diretto tra i candidati e con i cittadini che hanno potuto ascoltare e valutare direttamente le proposte per la città ed esprimere, così, la loro preferenza.” Così – in una nota – Alberto Losacco, Commissario Regionale Marche e senatore PD. “Un coinvolgimento diretto dei cittadini e una buona partecipazione al voto segno che il lavoro fatto fin qui muove nella giusta direzione. È solo un punto di partenza verso l’appuntamento più importante: le amministrative della prossima primavera. Consapevoli che la strada è ancora lunga, andremo avanti – insieme a Ida – per arricchire il programma elettorale con idee e proposte per le persone e per la città. Grazie a Carlo Pesaresi per aver portato la sua esperienza e le sue idee in questa sfida e per arricchire il bagaglio del centrosinistra alle prossime elezioni, ai cittadini per la loro partecipazione al voto e a tutti coloro che hanno permesso queste primarie. Complimenti a Ida Simonella per il risultato conquistato e buon lavoro per costruire il futuro della città.”

Scrive Carlo Pesaresi: “Un grande risultato di partecipazione per il Centrosinistra, che ha dato dimostrazione di vitalità e di radicamento nella nostra città. È la base per proseguire nella campagna elettorale, quella vera della primavera prossima. Ringrazio le 1913 persone che mi hanno votato e le tante che mi hanno sostenuto. È stata una bellissima campagna elettorale, esaltante, che mi ha permesso di contattare tanta gente. Il dato politico è che abbiamo messo in moto tante energie nuove ed idee fresche. Dalle Primarie emerge una volontà di partecipazione e cambiamento di cui il Centrosinistra dovrà fare tesoro. È questo il patrimonio che non dobbiamo disperdere per consentire la vittoria del Centrosinistra alle prossime elezioni amministrative”.

Ida Simonella dovrà confrontarsi con il candidato sindaco del centro destra che ancora non è stato annunciato. L’unico attuale e ufficiale aspirante primo cittadino di Ancona, in vista delle comunali del 2023 che dovrebbero cadere tra fine maggio e inizio giugno, è Francesco Rubini della lista di sinistra “Altra Idea di Città”.