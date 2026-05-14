<p>In onda il terzo&nbsp;confronto elettorale della stagione di &Egrave;Tv Marche, con vista sulle elezioni amministrative di domenica 24 e luned&igrave; 25 maggio. I candidati sindaco Maria Elisa D&#39;Andrea, Giorgio Fede e Nicola Mozzoni sono intervenuti in diretta per presentare idee e programmi futuri per la citt&agrave; di San Benedetto del Tronto. Non sono mancate le domande del pubblico da casa.</p><p>Gli ultimi due appuntamenti saranno candidate e candidati di Macerata (mercoled&igrave; 20 maggio) e Senigallia (gioved&igrave; 21 maggio).</p>

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