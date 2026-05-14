<p>In onda il terzo confronto elettorale della stagione di ÈTv Marche, con vista sulle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio. I candidati sindaco Maria Elisa D'Andrea, Giorgio Fede e Nicola Mozzoni sono intervenuti in diretta per presentare idee e programmi futuri per la città di San Benedetto del Tronto. Non sono mancate le domande del pubblico da casa.</p><p>Gli ultimi due appuntamenti saranno candidate e candidati di Macerata (mercoledì 20 maggio) e Senigallia (giovedì 21 maggio).</p>