FANO – Era in attesa di trapianto Tommaso, 14 anni. Il suo giovane cuore aveva smesso di battere a scuola martedì scorso. Oggi i funerali nella chiesa di San Cristoforo a Fano. Il ragazzo era affetto da una patologia congenita e da anni aspettava un trapianto di cuore. Era seguito all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. In tutta Italia in questo momento ci sono 48 bambini che aspettano un trapianto cardiaco. Dolorose attese sperando in un futuro per questi piccoli pazienti. Le donazioni pediatriche però sono piuttosto rare: la famiglia era stata avvertita di tenersi pronta per un’eventuale chiamata che purtroppo finora non era arrivata. Martedì scorso a scuola, all’Istituto Olivetti di Fano, il giovane era andato in bagno, dicendo di sentirsi poco bene; al rientro in classe si era accasciato e aveva perso i sensi davanti ai compagni ed erano stati inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 anche con l’ausilio di un defibrillatore. Il giovane è morto in ambulanza.