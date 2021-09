ANCONA – Superato l’80% di marchigiani a cui è stata somministrata almeno la prima dose, mentre si attesta al 74% il totale di chi ha completato il ciclo di vaccinazione. L’annuncio è del presidente Francesco Acquaroli, intervenuto in mattinata a SkyTg 24. “Bisogna cambiare il punto di riferimento che fino a qualche tempo fa era il numero dei contagiati – ha aggiunto -. Oggi direi di ragionare sul numero dei ricoveri, su tutte quelle azioni da mettere in campo affinché la cura possa essere fatta a casa e non negli ospedali”.

Il governatore ha ribadito la sua posizione pro volontarietà al vaccino, non all’obbligo: “La volontarietà è un elemento importante che condivido – ha spiegato -. L’obbligo vaccinale è un elemento che in questa fase non andrei a considerare, la volontarietà è la scelta giusta e deve essere una volontarietà vera”. I numeri sono dalla parte dei marchigiani. Ma Acquaroli ha approfondito anche la tematica relativa al green pass tra i giovani e gli adolescenti: “devono essere garantite loro la possibilità di essere inseriti in tutti i meccanismi sociali, sportivi e associativi. In questo senso bisogna fare uno sforzo – ha concluso – per garantire un contributo per il Green pass con tamponi calmierati o comunque gratuiti”.

I dati sull’andamento della pandemia

Sul fronte epidemiologico scendono ancora i nuovi positivi e due province segnano lo “zero contagi”, ma come ogni lunedì bisogna tenere conto dello scarso numero di tamponi analizzati la domenica. Sono infatti solo 26 i nuovi positivi, il 4,9% dei 532 tamponi molecolari. Stabile l’incidenza che si attesta a 34 casi ogni 100 mila abitanti. La provincia con più contagiati è stata Pesaro-Urbino (13), seguita da Ancona (6) e Fermo (3); sono 4 i contagiati provenienti da fuori regione. Macerata e Ascoli Piceno a zero contagi.

Stabile il numero dei ricoverati, fermo a 76, e dei pazienti nelle terapie intensive, 21. Salgono a 21 (+1) i pazienti in semi intensiva e scendono a 34 (-1) quelli nei reparti non intensivi. Restano due i malati assistiti nei Pronto Soccorso. Sale a 107,917 il totale di dimessi e guariti.

Nessuna vittima invece anche nella giornata di oggi: da inizio pandemia sono morte 3.072 persone.