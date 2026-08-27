ANCONA – La stella della ginnastica ritmica mondiale Sofia Raffaeli, da poco medaglia d’argento e di bronzo ai Mondiali di Francoforte e fresca di pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, è rimasta coinvolta alcuni giorni fa in un incidente stradale sulla A14, tra Forlì e Cesena, mentre rientrava dalla trasferta tedesca. Un tamponamento tra l’auto sulla quale viaggiava e un camion. La campionessa è stata trasportata in ospedale, dove le sono stati riscontrati alcuni tagli a un braccio, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Tanto che, martedì, Raffaeli è tornata nella palestra della “sua” Fabriano per salutare società e compagne.