Fermato dalla polizia il presunto autore dell’aggressione avvenuta nel primo pomeriggio a Pesaro in zona stazione. L’uomo, di origine straniera, poco più che 20enne, è accusato di aver accoltellato un ragazzo di 18 anni tunisino nei pressi del sottopassaggio della stazione.

I motivi dell’aggressione, avvenuta intorno all’ora di pranzo, non sono ancora noti. Il 20enne è stato arrestato per lesioni aggravate e trasferito in carcere. La vittima, poco più che maggiorenne, si trova attualmente in ospedale, non sembra in pericolo di vita. Sono in corso ulteriori accertamenti sul caso.