Fermato dalla polizia il presunto autore dell’aggressione avvenuta nel primo pomeriggio a Pesaro in zona stazione. L’uomo, di origine straniera, poco più che 20enne, è accusato di aver accoltellato un ragazzo di 18 anni tunisino nei pressi del sottopassaggio della stazione.
I motivi dell’aggressione, avvenuta intorno all’ora di pranzo, non sono ancora noti. Il 20enne è stato arrestato per lesioni aggravate e trasferito in carcere. La vittima, poco più che maggiorenne, si trova attualmente in ospedale, non sembra in pericolo di vita. Sono in corso ulteriori accertamenti sul caso.
Fermato dalla polizia il presunto autore dell’aggressione avvenuta nel primo pomeriggio a Pesaro in zona stazione. L’uomo, di origine straniera, poco più che 20enne, è accusato di aver accoltellato un ragazzo di 18 anni tunisino nei pressi del sottopassaggio della stazione.