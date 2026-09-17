Sei le location della Mole Vanvitelliana protagoniste con Auditorium con i suoi tre eventi show, la Sala Boxe, la Sala Tabacchi, la Sala Polveri e l’aula didattica. Ben 232 le attività prodotte in tre giorni, con oltre 60 laboratori, 25 screening gratuiti, 35 stand, 40 incontri e poi talk show, performance, dimostrazioni, desk informativi. Ingresso libero e screening gratuiti senza prenotazione: tutto questo è il Festival Extra Salute 2026 in programma dal 24 al 26 settembre ad Ancona.

La kermesse che prosegue la bella esperienza dell’Extra G7 Salute svoltosi nel 2024 in città, quest’anno pone massima attenzione sulle nuove generazioni e momenti di confronto sul tema della salute come bene collettivo, la prevenzione, l’educazione, la sostenibilità e i giovani. Rivolto all’intera popolazione, il Festival dedica infatti un’attenzione particolare alle nuove generazioni, coinvolgendole direttamente attraverso attività laboratoriali, percorsi educativi, momenti di confronto e iniziative di cittadinanza attiva, con un coinvolgimento effettivo del mondo scolastico dorico.

L’organizzazione del Festival vede una preziosa sinergia tra istituzioni, aziende sanitarie, scuole, università, associazioni, enti del terzo settore e realtà economiche del territorio. Un lavoro condiviso che contribuisce a rafforzare la consapevolezza del valore della prevenzione e promuove il benessere come responsabilità collettiva.

Il tema fondamentale è One Health: la salute umana, salute animale e salute ambientale come dimensioni strettamente interconnesse. Ancona diventa così un laboratorio aperto in cui riflettere e agire sui temi del benessere, degli stili di vita corretti, dell’alimentazione, del movimento, della formazione e della cittadinanza attiva. In questo senso, Ancona, città di mare e di scambi, offre il contesto ideale per sviluppare una riflessione che mette in relazione la qualità della vita delle persone con quella dell’ambiente in cui vivono.

Laboratori, screening e partecipazione. I giovani saranno al centro di numerose attività. Sono previste oltre 232 attività tra laboratori, esposizioni e iniziative dedicate alla partecipazione attiva, all’educazione alla salute, alla sostenibilità e all’innovazione. Accanto a queste saranno presenti oltre 30 stand informativi e divulgativi. Negli spazi della Mole saranno inoltre proposti numerosi screening gratuiti dedicati alla prevenzione e alla diagnosi precoce, con percorsi che interesseranno diverse specialità, dalla cardiologia alla pneumologia, fino alla prevenzione dei tumori al seno e ad altre aree sanitarie. Nell’Aula Didattica si alterneranno incontri e approfondimenti dedicati ai benefici del movimento, della danza, alla salute mentale e ad altri temi legati al benessere della persona.

Gli appuntamenti clou in programma

Il 24 settembre si aprirà con l’One Health Game “La tua salute. L’unica partita da vincere”, dalle ore 8:30 alle 12:30, sala Auditorium, condotto da Alvin e realizzato grazie a Viva Servizi. L’iniziativa coinvolgerà circa trenta classi delle scuole secondarie e oltre 400 studenti tra i 13 e i 16 anni in un percorso educativo e interattivo dedicato ai temi della salute, della sostenibilità e della cittadinanza consapevole.

Il 25 settembre ore 21:00 sarà protagonista Paolo Ruffini, ospite insieme con lo psicoterapeuta Giuseppe Lavenia dell’incontro “Restiamo Umani. Un viaggio tra psicologia, impresa e ironia per ritrovare presenza, comunità e futuro”, promosso da Confartigianato.

Il Festival si concluderà il 26 settembre con il “Buonasera Marche Show – Speciale Salute”, ideato da Paolo Filippetti e organizzato da Filodiffusione, che porterà sul palco numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura e dell’informazione. Auditorium della Mole, ingresso gratuito.

“Il Festival della Salute rappresenta un appuntamento importante per la nostra città e prosegue la bella esperienza dell’Extra G7 Salute che Ancona ha vissuto nel 2024 – afferma il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti -. Un’esperienza che ha lasciato un patrimonio di attenzione, confronto e consapevolezza sui temi del benessere e della qualità di vita e che oggi vogliamo far crescere e consolidare. La salute è il bene più prezioso che abbiamo, un diritto fondamentale e, allo stesso tempo, un bene collettivo che riguarda tutta la comunità. In una città come Ancona, caratterizzata da un’età media elevata, questo tema assume un valore ancora più importante: prendersi cura significa lavorare sulla prevenzione e sul benessere delle persone, ma anche costruire una comunità più consapevole, inclusiva e capace di guardare al futuro. Proprio per questo, la nuova edizione del Festival pone una particolare attenzione alle nuove generazioni. Investire sui giovani significa investire sulla salute di domani. Attraverso laboratori, percorsi educativi, momenti di confronto e iniziative di cittadinanza attiva, vogliamo coinvolgere direttamente ragazze e ragazzi, rendendoli protagonisti e non semplici spettatori. Dopo il positivo percorso avviato con l’Extra G7 Salute, – conclude Silvetti – Ancona conferma così la propria volontà di essere una città capace di mettere al centro le persone, promuovere la prevenzione e costruire, insieme alle nuove generazioni, una comunità sempre più sana, consapevole e sostenibile”.

“Con Extra Salute 2026 vogliamo portare al centro dell’attenzione un’idea di salute che non riguarda soltanto la cura, ma soprattutto la prevenzione, il benessere e la qualità della vita- commenta l’assessore ai Servizi Sociali, Manuela Caucci -. È significativo che questa terza edizione dedichi un’attenzione particolare ai giovani, coinvolgendoli in modo diretto e rendendoli protagonisti di un percorso di consapevolezza e cittadinanza attiva. Come Assessorato ai Servizi Sociali crediamo fortemente nel valore della collaborazione tra istituzioni, sanità, scuola, università, associazioni e Terzo settore. Il Festival è occasione per mettere a sistema tutte le forze della nostra comunità su un tema importante e fondamentale: quello della salute. Il principio del One Health ci ricorda inoltre quanto siano interconnesse la salute delle persone, quella degli animali e quella dell’ambiente. Per questo Ancona vuole essere, attraverso il Festival, una città capace di promuovere una cultura del vivere bene che parta dalla prevenzione e arrivi alla responsabilità collettiva. L’invito è rivolto a tutti: giovani, famiglie, anziani e cittadini, perché prendersi cura della propria salute e della propria comunità è un impegno che riguarda ciascuno di noi”.

“I giovani e le scuole saranno in primo piano quest’anno al festival, coinvolti in un percorso formativo e informativo sulla salute e il benessere – puntualizza Antonella Andreoli, Assessore alle Politiche educative – . Il programma prevede laboratori e iniziative dedicate ai ragazzi, con attività che spaziano dalla prevenzione all’innovazione, dall’alimentazione al movimento, fino alla promozione di corretti stili di vita.

La partecipazione di circa 30 classi delle scuole secondarie e di oltre 400 studenti tra i 13 e i 16 anni, costituirà una grande occasione per stimolare attenzione per salute, sostenibilità e cittadinanza consapevole. Il Festival, con questa grande attenzione rivolta ai giovani, il futuro di questa città, prosegue nell’impegno che come assessorato già da tempo portiamo avanti nei confronti di bambini e ragazzi nelle nostre scuole, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, soprattutto sul fronte della corretta alimentazione, grazie alle nostre mense certificate e di qualità, ma anche con attenzione al rispetto della propria salute e dell’ambiente circostante, elementi questi dell’approccio One Health”.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Suddiviso in tre sezioni, incontri, laboratori e screening il Festival propone un ricco programma:

Incontri che si terranno per tutta la durata del festival spaziano dall’impatto della tecnologia della salute nei primi 1000 giorni di vita del bambino fino all’importanza di guardare sereni al futuro dedicato alla terza età; attenzione all’improvement tecnologico in radioterapia, alla cultura della vaccinazione ad Ancona capitale della cultura; la scuola che salva: dai banchi al soccorso, con un ampio capitolo dedicato alla nutrizione con incontri riservati alle diete salutari all’allattamento materno alle prevenzione dei disturbi della nutrizione alimentare.

Per quanto concerne i laboratori gli appuntamenti si aprono il 24 alla sala Boxe a partire dalle ore 15:00 con “Circoli…amo” attività ludiche intergenerazionali; arte della bellezza del Benessere; l’igiene delle mani per la riduzione del rischio infettivo; pittura da creare con le mani; proselitismo alla donazione; dalla provetta alla forchetta. In più al Canalone saranno previsti laboratori dedicati all’uso dei defibrillatori, al Qi gong e Tai Chi, esperienze di pronto soccorso, informazioni sulla sicurezza stradale. Sarà allestito anche un villaggio di arte, sport e cultura con dimostrazioni sportive gratuite ed esperienze pratiche per il migliorare il rapporto con il proprio corpo e prevenire tensioni e rigidità.

Da segnalare il 25 settembre la camminata dal Duomo di Ancona attraverso il parco del Cardeto per arrivare alla Mole con punto di ritrovo nel piazzale del Duomo di San Ciriaco, organizzata dalla Uisp a partire dalle ore 16:00. Il 25 settembre laboratori con hatha yoga al Passetto dalle 16:30 alle 18:00 e dalle 16:30 alle 18:00 alla Mole Vanvitelliana una attività per bambini e famiglie al Museo Omero.

Gli Screening trovano sempre ampio spazio al Festival e si svolgeranno nei giorni 24-25-26 settembre nel canalone della Mole (fisioterapia con onde d’urto ecoguidate nello sportivo; screening nutrizionale, salute del cavo orale), nella sala Tabacchi (aneurisma aorta addominale, valutazione ecografica, attività motorie preventive adattate, il diabete di tipo 1, informazioni sulle osteoporosi, sovrappeso obesità e stile di vita, visite pneumologiche e spirometrie; elettrocardiogrammi valutazioni posturali; vasculopatie periferiche) e molto altro.

Per effettuare gli screening non occorre registrarsi; ci si potrà presentare nelle sedi agli orari indicati ed effettuare gli screening in ordine di arrivo. Gli unici appuntamenti per cui è necessaria la prenotazione (al numero 3665615656 attivo da oggi 16 settembre al 23 settembre, dalle 09:30 alle 12:30, sabato e domenica esclusi) sono i seguenti: Visite Pneumologiche + Spirometrie (giorni 25 e 26 Settembre), Visite Gastroenterologiche (26 settembre).