MESSINA – Si è immerso in mare a Messina, ma non ha più fatto ritorno. Si cerca senza sosta dalla giornata di mercoledì Antonio Ridolfi, 49 anni, originario di Giulianova, sub professionista della Marina militare ad Ancona.

L’uomo ha effettuato un’immersione subacquea a Messina, più precisamente in zona Torre Faro, senza però mai fare ritorno a galla.Ridolfi effettuava immersioni da anni ed era già stato almeno in un’altra occasione a Messina.

Finora grazie alle videocamere presenti nella zona gli investigatori sono riusciti a ricostruire tutti i movimenti antecedenti la sua scomparsa. Ridolfi è stato identificato grazie alla targa dell’auto, ancora parcheggiata nello stradello vcino al punto di immersione. A quanto pare aveva con se anche uno scooter subacqueo. Sul posto le forze dell’ordine mentre la Guardia Costiera sta setacciando il tratto di mare dove il 49enne si è immerso.





