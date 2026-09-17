ANCONA – Una perturbazione veloce ma intensa, sufficiente però a lasciare dietro di sé allagamenti, disagi e ancora una volta tanta rabbia. Il maltempo ha colpito nel pomeriggio soprattutto l’Anconetano: allagato il sottopasso dell’aeroporto a Falconara, diversi centimetri d’acqua a Collemarino e problemi anche alla Baraccola e nel sottopasso di via Macerata ad Ancona.

Tra le situazioni più critiche quella di Castelferretti, frazione falconarese, dove l’acqua ha invaso alcune attività commerciali. Commercianti e gestori dei negozi si sono attrezzati con sacchi di sabbia e paratie davanti agli ingressi, ma resta la rabbia di chi si ritrova ancora una volta a fare i conti con gli allagamenti e soprattutto con uno stato di continuo allarme ogni volta che le previsioni annunciano piogge intense. Una situazione particolarmente sentita in una frazione già duramente segnata dagli eventi alluvionali degli ultimi anni.

Aperto il Coc. A Falconara il Comune ha aperto il Centro operativo comunale e ha invitato i cittadini a evitare, in presenza di forti precipitazioni, i sottopassi, in particolare quelli di Villanova e dell’aeroporto. Sconsigliato anche frequentare parchi, giardini e aree alberate e sostare in prossimità degli alberi. Il Comune sta inoltre adottando un’ordinanza per vietare l’ingresso in parchi, giardini, cimiteri e impianti sportivi all’aperto.

Oltre la pioggia, il vento. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco. Al momento sono circa 30 quelli effettuati dalle squadre nelle province di Ancona e Macerata, principalmente per sottopassi allagati e alberi o piante caduti sulla sede stradale. Nella foto un albero caduto ad Osimo, in via San Valentino.

E il maltempo non è ancora finito. La Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta gialla per temporali, valida su tutte le Marche per l’intera giornata di venerdì 18 settembre. Sono previste precipitazioni sparse, soprattutto sotto forma di rovesci o temporali, localmente anche di forte intensità a partire dalle ore centrali. Possibili criticità legate alle piogge intense e alle raffiche di vento. A determinare la nuova fase di instabilità sarà il transito di un cavo d’onda associato ad aria relativamente più fredda in quota.

Una perturbazione rapida, quella di oggi, che dopo aver scaricato acqua in pochi minuti ha però regalato un’immagine completamente diversa sul finale: un grande arcobaleno nel cielo color oro ha chiuso la serata sull’Anconetano.