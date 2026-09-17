Incendio questa mattina all’interno di un’officina in via Aspio Terme, dove ha preso fuoco la batteria di una minicar. L’allarme è scattato poco dopo le 10.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Ancona, con due autobotti, insieme alla squadra di Osimo. Le fiamme sono state spente e l’area è stata messa in sicurezza.

La batteria, di piccole dimensioni, è stata estratta dal veicolo e immersa in una botte riempita d’acqua, per raffreddarla ed evitare una possibile riaccensione.

Non risultano persone coinvolte nell’incendio.