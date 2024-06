PIEVETORINA – Decolla l’estate pievetorinese. Dopo la festa del solstizio d’estate arriva il Barbie Day, una festa speciale dedicata ad un’icona di eleganza e bellezza che continua ad affascinare persone di tutte le età». È il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, a presentare la nuova iniziativa organizzata dal comune che andrà in scena domani, venerdì 28 giugno, presso la piscina benessere: alle 18 prenderanno il via le attività di truccabimbi per trasformare i più piccoli in Barbie o in Ken, la sfilata di moda, il karaoke e poi ancora la distribuzione gratuita di popcorn, marshmallow e zucchero filato. A seguire vi sarà la cena americana con patatine fritte, hot dog e hamburger a base di carne rigorosamente locale e, in conclusione, il bagno in piscina. “L’obiettivo è quello di promuovere eventi che coinvolgano genitori e figli, grandi e piccoli per divertirsi come in una grande famiglia. Diversificare l’offerta turistica è essenziale per un territorio che è diventato un grande attrattore, sul piano turistico, per tutta la regione Marche. Stile e originalità” conclude Gentilucci “saranno le parole chiave di un’estate pieve torinese tutta da vivere”.