Viva Servizi informa che mercoledì 28 maggio dalle ore 8.30 alle ore 16.30 circa, in alcune vie della città di Jesi vi sarà l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile per effettuare i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della rete idrica.

L’intervento riguarda le seguenti vie: via Acquaticcio, via della Figuretta, via Ancona, via A. Ghisleri, via Santa Lucia.

Contemporaneamente saranno possibili abbassamenti di pressione in rete e acqua sporca che interesseranno molte utenze della città di Jesi nell’area compresa tra il torrente Granita (via Calabria/via Campania/via R. Scotellaro), fino alle utenze a confine col Comune di Chiaravalle interessando la ZIPA, l’interporto e la zona Coppetella.

Gli utenti interessati dall’intervento sono stati avvisati tramite invio massivo di sms ed e-mail, sono stati pubblicati avvisi anche tramite i canali social ed effettuato un volantinaggio a mano per le utenze ritenute sensibili.

Viva Servizi si scusa per i possibili disagi confermando l’impegno a contenerli il più possibile e consigliando agli utenti quando il servizio verrà riattivato, di far scorrere l’acqua per qualche secondo prima di utilizzarla per il probabile fenomeno “dell’acqua rossa”.