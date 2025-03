“Connessi e vulnerabili, conoscere per prevenire e contrastare la violenza digitale” è stato il tema del convegno tenutosi ad Unicam ed organizzato dall’Ateneo in collaborazione con la Questura di Macerata, che ha visto la numerosa partecipazione di studentesse e studenti Unicam, delle scuole superiori e delle forze di Polizia.

I lavori sono stati aperti dai saluti del Rettore Graziano Leoni e del Questore Gianpaolo Patruno, seguiti da quelli della Prorettrice con delega a Persona, benessere e opportunità Sara Spuntarelli e della Vice Presidente del CUG Unicam Donatella Fedeli.

Introdotti dalla Delegata del Rettore alla Parità di genere Maria Paola Mantovani, sono poi seguiti gli interventi di Barbara Strappato, Primo Dirigente della Polizia di Stato e Direttrice della Prima Divisione del Servizio di Polizia cibernetica e della sicurezza informatica su “Odi et amo nell’era del web”, e di Patrizia Peroni, Primo Dirigente della Polizia di Stato e Dirigente della Divisione anticrimine della Questura di Macerata su “La violenza di genere: strumenti di prevenzione”.

“Quello del cyberbullismo – ha sottolineato il Rettore Leoni – è un tema assolutamente attuale, i ragazzi e le ragazze vivono praticamente sempre connessi, ignorando spesso che in queste connessioni si annidano tante insidie che possono metterli in difficoltà. Questa giornata, quindi, ha rappresentato una importante occasione di formazione anche grazie al dibattito scaturito dagli interessanti interventi delle relatrici e ringrazio il Questore Patruno per la collaborazione nell’organizzazione”.

“Un evento al quale tengo molto – ha affermato il Questore Patruno – e ringrazio Unicam per la collaborazione. Per noi è fondamentale divulgare la nostra attività sul territorio in fase soprattutto preventiva. Abbiamo quindi ritenuto opportuno inserire non solo l’intervento legato alla violenza di genere, ma anche quello in cui si sono analizzati in maniera dettagliata i rischi che si corrono sul web, soprattutto in quello che è il dark web”.