ASCOLI PICENO – Un vasto incendio si è sviluppato questa mattina intorno alle 10 nella ad Ascoli Piceno tra le frazioni ascolane di Poggio di Bretta e Valle Senzana, vicino al quartiere di Monticelli.



Le fiamme, che hanno interessato un’area caratterizzata da sterpaglie, macchia mediterranea e un uliveto, hanno impegnato i soccorritori su un fronte particolarmente esteso e in una zona impervia, dove sono presenti anche alcune abitazioni. Per questo motivo è stata attivata una mobilitazione dei vigili del fuoco e richiesto anche il supporto aereo.



Sul posto per le operazioni di contenimento e spegnimento del rogo, una quindicina di operatori dei Vigili del fuoco, due autobotti e l’elicottero della Regione dedicato agli incendi boschivi.



Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso. Ancora da chiarire le cause che hanno originato l’incendio.