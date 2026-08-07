ANCONA – Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Sono le accuse contestate ad un uomo che è stato arrestato dalla Squadra Volanti di Ancona all’ospedale regionale di Torrette perché aveva assunto un comportamento aggressivo verso gli operatori, aveva investito una guardia giurata mentre parcheggiava l’auto e aveva anche colpito un poliziotto durante una colluttazione.

L’uomo era giunto a bordo della propria auto al seguito dell’ambulanza che stava trasportando la moglie, in stato di agitazione, presso il pronto soccorso. Giunto sul posto, non si è attenuto alle indicazioni di parcheggio fornite dalla guardia giurata in servizio, investendola. Poi, all’interno della struttura, non ha rispettato le disposizioni relative alle aree di attesa, opponendo resistenza ai poliziotti presenti in ospedale e intervenuti per riportarlo al rispetto delle regole. Nel corso della colluttazione, l’uomo ha colpito un agente al petto con le chiavi della propria auto. Poi l’aggressore è stato contenuto dagli agenti.

L’agente colpito ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, mentre la guardia giurata coinvolta è in attesa di sottoporsi ad accertamenti clinici per la valutazione delle conseguenze dell’episodio. A seguito di questi fatti gli agenti hanno arrestato l’uomo per il quale il pm di turno ha disposto la misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.