ROMA – Condannato in via definitiva a 4 anni e mezzo Abdulaziz Rajab il pusher che fornì la dose letale a Maddalena Urbani, figlia di Carlo Urbani il medico eroe marchigiano morta per un overdose il 27 marzo 2021.

La Cassazione ha rigettato il ricorso contro la sentenza della corte di appello di Roma dello scorso luglio che, da 14 anni, aveva fatto scendere la condanna riqualificandola in omicidio colposo. Per la morte della ragazza, uccisa da una overdose il 27 marzo 2021,è stato condannato a 4 anni e mezzo. Già definitivi, invece, i tre anni per Kaoula El Haouzi (che si trovava nella casa di Rajab quel giorno). I due non chiamarono i soccorsi quando la ragazza si sentì male.