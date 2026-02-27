URBINO – Contrasto allo spaccio di stupefacenti, intervento della Guardia di finanza di Pesaro e Urbino. Mercoledì, le Fiamme gialle ducali hanno controllato un ventunenne in località Canavaccio. Nel corso dell’attività, il giovane avrebbe manifestato un atteggiamento scarsamente collaborativo, tanto che i finanzieri hanno operato un’ispezione dell’auto sulla quale viaggiava, dove sono stati trovati 507 grammi di hashish, 0,5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 610 euro in contanti, considerati dai militari provento dell’attività illecita. Lo stupefacente è stato sequestrato e il ragazzo deferito in stato di arresto alla Procura per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’udienza per direttissima, a seguito della richiesta del pubblico ministero, il Tribunale di Urbino, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

