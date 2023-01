CIVITANOVA MARCHE – Ancora incidenti in A14, questa volta a Civitanova Marche, all’altezza del casello autostradale. Grave una donna.



L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi intorno alle ore 13.30, lungo l’autostrada A14 in direzione Sud.



Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate, sfondando in guardrail e finendo fuori strada su un campo che costeggia la corsia di marcia. Tre i feriti, due uomini e una donna. Quest’ultima, grave, è stata portata in codice rosso all’Ospedale di Civitanova Marche ma fortunatamente non è in pericolo di vita.